Coronavirus: scompare Vincenzo Schiraldi, storico presidente della Volley Ball

Terzo decesso a Bitonto a causa della contrazione del Coronavirus. Questa volta però si tratta di un volto noto a tutta la città: Vincenzo Schiraldi, 80enne storico presidente della Volley Ball, dal 21 marzo scorso ricoverato presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Il cordoglio e il dolore dell’Amministrazione comunale nelle parole, che il sindaco Michele Abbaticchio e l’assessore allo sport Domenico Nacci hanno voluto tributargli, stringendo la famiglia in un caloroso abbraccio.

“Un velo di profonda tristezza cala oggi sulla nostra comunità, sgomenta per la scomparsa, a causa del Coronavirus, del prof. Vincenzo Schiraldi, uomo di sport di rare doti umane. Questa infame epidemia ci priva di un autentico galantuomo, che per i giovani e lo sport della nostra città ha fatto davvero tanto, senza mai cedere a personalismi e lavorando sempre nell’unica direzione di far crescere il movimento sportivo a tutti i livelli.

Intorno al progetto del GS Volley Ball Bitonto in tantissimi anni, facendo tesoro dell’ottimo lavoro da educatore nella scuola media, ha saputo catalizzare l’incondizionato entusiasmo e le positive energie di un numero considerevole di tecnici, atleti, dirigenti, amministratori pubblici e semplici appassionati della pallavolo. Molti i successi che i suoi ragazzi, a livello giovanile e agonistico, hanno conquistato, portando in alto con onore il nome e i colori della città: a Vincenzo sono legati gli indimenticabili ricordi della promozione nella serie B2 maschile, gli innumerevoli campionati maschili e femminili disputati a livello regionale e provinciale, e le numerose edizioni delle manifestazioni, che hanno animato le piazze della città con i colori e l’entusiasmo contagioso delle centinaia di bambini e ragazzi del minivolley..

La sua limpida eredità dovrà essere per noi stimolo a continuare il suo impegno per la città, e non solo nell’ambito dello sport, da uomo sincero, aperto, disponibile e generoso come solo i veri sportivi sanno essere”.