Pasqua e Pasquetta, controlli serrati da parte della Polizia di Stato

La Questura di Bari e tutti i Commissariati della provincia, come disposto dal Questore, Dirigente Generale della Polizia di Stato, Dr. Giuseppe Bisogno, sin dalle prime ore del mattino dei giorni di Pasqua e Pasquetta hanno messo in campo un congruo numero di poliziotti, attivando un dispositivo straordinario di controllo del territorio finalizzato a far rispettare le prescrizioni imposte per evitare la diffusione del contagio da Covid 19.

I poliziotti della squadra Volanti dell’UPGSP e di tutte delle specialità della Questura di Bari e di tutti i Commissariati di Provincia sin dalle prime ore dell’alba di domenica hanno messo al setaccio le vie delle città e il fitto volo di elicotteri e droni, supportano gli agenti a terra dalla verticale aerea. Uno dei droni, particolarmente potente e performante, è stato messo a disposizione della Questura di Bari dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Controllo del Territorio.

Mentre su tutto il litorale di Bari e provincia i natanti della Polizia di Stato hanno setacciato tutte le probabili mete di spavaldi bagnanti che saranno puntualmente sanzionati.