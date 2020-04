Coronavirus, 27 nuovi casi nel Barese

Emergenza Xylella, il Comune di Bitonto rinnova la campagna informativa

L’Amministrazione comunale di Bitonto rinnova l’azione informativa rivolta a tutti i cittadini, in modo particolare ad agricoltori e proprietari/conduttori di terreni o giardini “non agricoltori” (“hobbisti”), per ricordare l’obbligo di provvedere, in questo periodo dell’anno, alle