Genitori e fratello maggiore in carcere, tre fratellini soli in casa dallo scorso marzo

Dallo scorso 27 marzo tre fratelli minorenni rispettivamente di 8, 12 e 16 anni sono da soli in causa, in un’abitazione del centro storico.

I genitori infatti sono entrambi in carcere – il padre a Lecce da settembre 2019 per droga e maltrattamenti mentre la madre a Trani dal 25 marzo per reati di droga, armi, rapina, minace, lesioni e danneggiamento – mentre il fratello maggiore di 19 anni con un processo pendente per reati riferiti alla droga.

I piccoli sono stati temporaneamente affidati alla zia che vive nei pressi della loro abitazione e vengono assistiti quotidianamente dagli assistenti sociali del comune e dall’avvocato di famiglia, Damiano Somma, il quale ha richiesto la revoca della misura cautelare e la relativa mutazione in arresti domiciliari per la madre e il fratello maggiore dei bambini.

In questi giorni in cui anche i centri diurni, dove i piccoli potevano essere ospitati, sono chiusi a causa dell’emergenza coronavirus, si è attivata una rete di solidarietà nei confronti, soprattutto nel periodo pasquale con la donazione di buoni spesa, viveri e uova di cioccolato.