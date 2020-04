Due tentativi di furto nelle villette sulla Terlizzi-Mariotto

L’amministrazione depone fioriere nei cimiteri con un messaggio di positività e speranza

Alla vigilia dell’Anniversario della Liberazione, che sarà celebrato oggi in Villa con una breve cerimonia per deporre una corona d’alloro e un fascio di rose ai piedi del ceppo dei Caduti, i cimiteri comunali, desolatamente chiusi al pubblico da settimane per l’emergenza Coronavirus,