Election day il 20 settembre per Regionali, comunali e referendum

Referendum sul taglio dei parlamentari, Regionali ed Amministrative insieme nella stessa giornata. La data giusta potrebbe essere quella del 20 settembre.

L'election day è al centro della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

Una decisione importante che metterebbe fine anche alle discussioni in corso tra governatori in carica ed aspiranti sulla data delle Regionali. Ricordiamo, ad esempio che a spingere per il voto addirittura a luglio era anche lo stesso Michele Emiliano.