Coronavirus, in Puglia solo 4 casi su oltre 2.500 test

2 giugno: calo delle presenze dell’80% in agriturismo

Calo delle presenze dell’80% in agriturismo per il ponte del 2 giugno, la prima occasione per fare una scampagnata nel verde, anche se solo in regione, dopo che il lockdown da coronavirus ha fatto saltare i tradizionali appuntamenti del lunedì di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio.