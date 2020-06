Incendio in stabilimento trattamento rifiuti di Palo del Colle, intensa nube nera su Bitonto

Uno stabilimento di trattamento rifiuti di Palo del Colle ha improvvisamente preso fuoco sprigionando una intensa ed alta nube nera anche su Bitonto.

Il capannone è situato sulla strada statale 96. Secondo una prima ricostruzione sarebbero andati a fuoco plastica, carta e altro materiale che l’impianto differenzia per destinarlo ai diversi cicli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

L'incendio preoccupa visibilmente il sindaco Michele Abbaticchio che su Facebook esprime il suo pensiero: "Nessuno tocchi la salute di incolpevoli cittadini: ringrazio per l'intervento del comando dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell'ordine che in questo momento lottano per domare le fiamme il cui fumo vediamo anche dai nostri balconi - sono le parole del primo cittadino -. Ma chiederemo giustizia verso tutti gli eventuali colpevoli di questo disastro".