Questione stadio, minacce di morte rivolte all'assessore Nacci

Sembra essere durata poco la festa per la prima storica promozione dell’Usd Bitonto nel campionato professionistico di Serie C. Perché se la gioia viene sostituita dalle minacce, in questo caso verso un amministratore locale, allora vuol dire che qualcosa non quadra.

Ieri sera infatti l’assessore Domenico Nacci, che sta seguendo da vicino le fasi per l’inizio dei lavori di adeguamento dello stadio comunale “Città degli ulivi”, ha subìto delle minacce di morte da un tifoso (o pseudo tale) mentre era per strada, in presenza di sua moglie e di sua figlia di appena tre anni. Minacce che sembrano essere causate dal ritardo dell’inizio dei lavori.

Duro lo sfogo del sindaco Michele Abbaticchio sui suoi canali social, dopo aver rivelato che anche la sua famiglia era stata oggetto di intimidazione sempre per la questione stadio, risalente però allo scorso ottobre.

“Finora sono stato paziente – scrive il primo cittadino –. Abbiamo messo in scala di priorità l'adeguamento dello stadio tra emergenze sanitarie, ambientali e sociali. Senza parlare degli appalti per riqualificare la Città che, ad occhio e croce, interessano davvero tutti, non solo una parte della cittadinanza. Pertanto, tralasciando come fattore di secondaria importanza la nostra sicurezza personale, vi chiarisco che non posso non sentirmi responsabile dell'attacco psicologico subito da una bambina innocente da invasati che non sono in grado di intendere ma solo di volere. Invocate dialogo ma praticate violenza”.

Parole che fanno ben comprendere come i rapporti tra amministrazione e comunale e società neroverde non siano idilliaci ma anzi pare si siano incrinati in maniera decisa. Niente però potrà mai giustificare episodi di qualsiasi tipo di violenza.