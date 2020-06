Coronavirus, un solo caso in Puglia. Nessun decesso

Consiglio di Stato dà ragione a Mimmo Lucano, Sinistra italiana: 'Ora la cittadinanza onoraria'

Da Sinistra italiana Bitonto riceviamo e pubblichiamo:"Ora tutti in silenzio! I leghisti ed il loro capo supremo! In silenzio è anche la pseudo sinistra bitontina che non ha mai creduto in quello straordinario modello di integrazione ed accoglienza dei migranti progettato da Mimmo