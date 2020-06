Coronavirus, altra giornata da zero contagi e nessun decesso in Puglia

Il bollettino della Regione Coronavirus: oggi un solo nuovo caso a Foggia

Sono 4. 520 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3. 727 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 255. Un solo contagio è emerso oggi, in provincia di Foggia, dai 2. 246 test effettuati nella regione. I Dipartimenti di prevenzione