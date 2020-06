Ennesimo ignobile furto: ladri si intrufolano nel magazzino del Banco alimentare

Un altro ignobile e vile furto scuote le coscienze della comunità bitontina, dopo la campana rubata presso la chiesa della Madonna delle Grazie.

Questa volta i ladruncoli hanno preso di mira il magazzino del Banco delle Opere di Carità, ubicato nella zona 167, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, scassinando l’ingresso degli uffici e trafugando alcuni computer portatili e addirittura 35 scatole di provolone.

“Hanno scassinato anche le porte del furgone che era stato caricato ieri pomeriggio (lunedì, ndr) – racconta Marco Tribuzio, presidente del Banco Opere di Carità di Bari, sul suo profilo Facebook –, ma non hanno preso niente rendendosi conto che era pieno di prodotti di poco valore per consegne che avevamo oggi su Bari. Non abbiamo la pretesa di essere immuni dai furti che restano sempre ingiustificati. Resta il dispiacere per il danno arrecato a noi e a tutte le persone che di quei prodotti avrebbero avuto necessità”.

È bene ricordare l’immane sforzo che i volontari del Banco alimentare hanno svolto durante tutta l’emergenza coronavirus garantendo quotidianamente centinaia di pacchi contenenti viveri e generi alimentari per le famiglie più in difficoltà. E questa è un’amara “sorpresa” che evidentemente non si meritavano. Il furto è stato poi regolarmente denunciato presso la stazione dei Carabinieri di Bitonto.

“Molto probabilmente quel provolone finirà nel giro della ricettazione. Se volete aiutarci – conclude Tribuzio – segnalate a noi o alle autorità competenti se in giro trovate in vendita sottobanco provolone con la scritta ‘non commerciabile’ o fette di provolone senza etichetta. Magari, almeno, stronchiamo il malaffare”.