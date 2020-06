Urina sulla porta d'ingresso di un locale del centro storico

Ieri sera il locale del centro storico, "Sciabadaus", non ha aperto al pubblico.

"La decisione - racconta il proprietario su facebook - è stata presa a seguito dei quanto accaduto questa notte. Ignoti a Bitonto, in Piazza Cattedrale n17, hanno imbrattato di PISCIO la porta di ingresso del nostro locale. Un atto vile e vergognoso".

E continua: "Amiamo la nostra Città, i fratelli Garofalo hanno voluto investire in questa piazza, non solo in termini economici ma anche in termini umani e sociali. Questa Città, in particolare questa pizza, meritano di essere vissute di giorno e di sera. Questi episodi spregevoli fanno vacillare le nostre certezze e il nostro coraggio. Perché si, ci vuole coraggio ad aprire un'attività commerciale in un luogo come piazza Cattedrale.C'èchi piscia sulla porta del locale e chi minaccia di morte il proprietario e i suoi clienti per il "casino" che si viene a creare la sera".

E sulla decisione di rimanere chiusi per un giorno, spiega: "Vogliamo che la piazza senta la nostra assenza ma che, allo stesso tempo, avverta la presenza dei giovani e delle famiglie che, indipendentemente da noi, amano quel luogo e vogliono abitarlo. E vogliamo anche che i ragazzi capiscano come si vive in strada, nel rispetto delle regole e della civile convivenza. Ogni azione sbagliata inevitabilmente si riversa nelle vite degli altri.

Questo vile atto non ci fermerà.Ringraziamo tutti colo i quali hanno espresso solidarietà nei nostri confronti. Esiste anche il buon vicinato".