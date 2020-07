Coronavirus, altri tre nuovi positivi. Un decesso in provincia di Foggia

"Sono papa Francesco": la chiamata a sorpresa a don Vito Piccinonna

"E se sul vostro cellulare che squilla uscisse "Sconosciuto" e rispondendo mentre siete in viaggio vi sentiste chiamare per nome e subito dopo: "sono papa Francesco"??A me oggi è successo. Proprio lui! Non il segretario o un altro. Nemmeno uno scherzo. Lui proprio! Quasi 10 minuti.