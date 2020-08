Coronavirus: 20 nuovi casi in Puglia, tornano sopra i 100 gli attualmente positivi

Sono 4.631 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3.967 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 112.



Dai 1.832 test effettuati nella regione sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia Bari, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla dichiara: «Le persone risultate positive al Covid19 nelle ultime 24 ore si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto erano a loro volta entrate in contatto diretto con casi positivi. Questo significa che il lavoro di contact tracing dei dipartimenti di prevenzione delle Asl e l’attività di sorveglianza attiva per chi si trova in isolamento domiciliare sta limitando al massimo la diffusione del contagio. In provincia di Foggia allo stato sono stati circoscritti tre focolai e messi sotto controllo».

Sotto controllo anche i casi nelle province di Lecce e di Bari individuati grazie all’intensa attività di screening, incluso chi arriva dall’estero, e di sorveglianza attiva.

Il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce con riferimento ai quattro casi della sua provincia dichiara: «Sono casi appartenenti a due nuclei familiari diversi individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Presentano tutti sintomi lievi ed è già in corso l’attività di indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti».

NON sono registrati decessi.

Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 241.836 test. I 4.609 sono così divisi: 1.508 nella provincia di Bari; 382 nella provincia Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1.198 nella provincia di Foggia; 561 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.