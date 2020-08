Vasto incendio nel parco naturale di Lama Balice

Un incendio di vaste dimensioni è scaturito poco nel Parco naturale di Lama Balice, nel tratto che conduce nella zona dell'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari-Palese.

In zona sono già presenti i vigili del fuoco per domare le fiamme, considerando che a ridosso dell'area interessata dall'incendio ci sono delle civili abitazioni. Secondo alcune ricostruzioni, pare che il traffico in direzione Palese sia rallentato a causa della scarsa visibilità dovuta dal fumo.

Aggiornamenti nel corso della giornata.