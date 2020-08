Esplosione a Beirut: ferito il militare Roberto Caldarulo, residente a Palombaio

È coinvolto anche un militare italiano nell'esplosione che ieri ha devastato la città di Beirut, capitale del Libano.

Si tratta del 40enne caporal maggiore dell'Esercito italiano Roberto Caldarulo, residente a Palombaio, rimasto ferito nel tragico evento libanese. Al momento, il militare non risulta in gravi condizioni ed era addetto ai servizi logistici di trasporto per le missioni all'estero del "Battaglione Gestione Transito".

Le autorità libanese attualmente contano circa 100 morti e 4 mila feriti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un'esplosione in un carico di fuochi pirotecnici che avrebbe poi interessato un deposito di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio.

"A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese - scrive sui suoi canali Facebook il sindaco Michele Abbaticchio -. Non riesco neanche ad immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi siamo vicini".