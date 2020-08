Terribile incidente sulla sp 231, un tir si scontra con altri due veicoli

Terribile incidente sulla strada provinciale 231, all'altezza dello svincolo che conduce a Palombaio.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che un tir si sia scontrato contro un furgone e un'auto. Sarebbero pertanto tre i feriti trasportati in ospedale in codice rosso. Nessuna conseguenza invece avrebbe riportato l'autista del tir. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma l'asfalto viscido può aver influito sul sinistro.

Sul luogo dell'incidente sono presenti ambulanze, vigili del fuoco, i volontari SASS Puglia e la polizia locale.