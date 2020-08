Stazione di rifornimento Camer, rapina a mano armata ai danni di 3 donne

Ennesima rapina che coinvolge il distributore di benzina Camer, sulla poligonale, a Bitonto. La stazione di rifornimento è tristemente nota per le numerose aggressioni ai danni di dipendenti e automobilisti, le ultime due, in meno di 24 ore, risalenti al 6 giugno scorso.

Sabato sera, tra le 23.23 e le 23.24, come dimostrato da un video delle telecamere di videosorveglianza, fornito dalla stessa Camer, tre donne, a bordo di una Fiat 500 rossa, sono state aggredite e derubate da 2 uomini a volto coperto e armati di pistola.

Come si evince dalle immagini, ormai diventate virali sui social, le donne non riescono a contrastare i malviventi, che le scaraventano fuori dalla vettura e partono a tutta velocità a bordo della macchina, in cui erano rimasti i loro effetti personali.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri del Comando di Molfetta.