Combine Picerno-Bitonto, le confessioni di alcuni calciatori coinvolti

Il primo grado della giustizia sportiva ha sentenziato 5 punti di penalizzazione per il Bitonto che costano così – per il momento – la Serie C alla squadra neroverde, costretta a rimanere tra i dilettanti. In attesa del sentenza relativa al ricorso, che sarà pronunciata settimana prossima, la Gazzetta del Mezzogiorno ha raccolto la confessione di alcuni calciatori bitontini riguardo i fatti che li hanno coinvolti nella combine di Picerno-Bitonto, il 5 maggio 2019.

Tra questi Antonio Picci, Michele Anaclerio, Nicola De Santis, Onofrio Turitto e Cosimo Patierno che avrebbero inizialmente concordato 25 mila euro col direttore generale del Picerno, Vincenzo Mitro, per poi riceverne effettivamente 10 mila euro. Tutto è partito dalle intercettazioni del cellulare di Picci, sotto inchiesta come parte offesa in un’altra inchiesta di usura ma poi le intercettazioni si sono allargate alla combine della partita.

La confessione di Anaclerio parla di incontri nei bar vicino l’aeroporto, nel quartiere di Poggiofranco, e sulla strada provinciale 231, all’altezza di Modugno. Potrebbero però esserci anche altri calciatori coinvolti che però sono ancora coperti da “omissis”.

Intanto i neroverdi, la cui dirigenza è stata prosciolta dai capi d’accusa, sperano ancora di rimanere in Serie C, conquistata con un solo punto di distacco a discapito del Foggia prima della quarantena. Ma per far sì che ciò accada devono cadere anche i capi d’imputazione che vedono la dirigenza neroverde colpevole di responsabilità oggettiva.