Festeggiano compleanno in piazza Cattedrale senza mascherina e distanziamento, interviene la Polizia

Festeggiano un compleanno sabato notte in piazza Cattedrale stappando uno spumante e assembrandosi senza mascherina, lasciandosi anche andare a schiamazzi e comportamenti poco consoni per una piazza così importante per la città di Bitonto.

La vicenda viene raccontata dal sindaco Michele Abbaticchio sui suoi canali social. “Dopo la mezzanotte, innumerevoli adolescenti hanno deciso di riversarsi in piazza Cattedrale senza mascherina stappando spumante. All'arrivo delle forze dell'ordine si sono dileguati, ma stiamo risalendo alle loro immagini da varie telecamere”.

Dura la reazione del primo cittadino, che continua: “Le pattuglie di polizia non sono baby sitter personali e ogni singola sanzione porta via, tra procedura di accertamento e contestazione, circa 45 minuti. Praticamente impossibile multare chiunque decida di togliere la mascherina, ma solo alcuni. Giustamente ci sfoghiamo, battiamo i pugni, gridiamo. Ma la verità è che la pallina è in mano alle nostre comunità per decidere a quale futuro appartenere. Ed ora i negazionisti possono pure insultarmi. Non me ne può interessare di meno perché sono certo, dicendo questo, di pensare anche alla loro salute”.