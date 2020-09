Covid, scendono a 23 i contagiati a Bitonto

Pochi minuti fa il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha parlato con i cittadini in diretta facebook dal suo profilo personale.

Il sindaco ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione contagiati a Bitonto, informando che il numero dei casi è sceso a 23, di cui solo un bitontino risulta ricoverato perché già affetto da altre patologie. Dei vigili urbani sottoposti a tampone nei giorni scorsi, solo due sono risultati positivi, cioè il vigile che aveva per primo avuto sintomi preoccupanti e il compagno di pattuglia, ma entrambi sono in buone condizioni. A breve il corpo della polizia municipale, quindi, tornerà a lavorare a pieno regime, dopo le autorizzazioni sanitarie necessarie.

A preoccupare è la situazione dell'incendio scoppiato questo pomeriggio in zona Murgia, in una contrada privata adiacente al Parco Nazionale. L'incendio sarebbe doloso e il fuoco sarebbe stato appiccato in 5 punti diversi. Sul posto le forze dell'ordine e gli uomini della protezione civile, ancora intenti a domare il fuoco.