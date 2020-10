Primi casi di positività al covid nelle scuole bitontine

Primo caso di positività al coronavirus in una scuola bitontina: è quanto sta accadendo al Liceo Sylos, dove per un’intera classe è stata predisposta la didattica a distanza e dove inoltre sono stati sanificati bagni, corridoi ed aule.

Da quanto si apprende, la positività interessa un docente della scuola dopo aver eseguito il test sierologico ad inizio settembre. Questa persona era in regime di quarantena e non aveva frequentato l’istituto dall’inizio delle lezioni in presenza, diversamente però ha fatto un contatto stretto del docente, anche se quest’ultimo non è risultato positivo al covid.