Palombaio, albero spezzato dal forte vento su corso Vittorio Emanuele

A causa del forte vento che sta sferzando sul territorio pugliese nelle ultime ore, un albero di grosse dimensioni ubicato in una proprietà privata si è spezzato invadendo parte della carreggiata di corso Vittorio Emanuele, a Palombaio.

Sul posto è presente la Polizia locale che sta gestendo il traffico sull'arteria principale della frazione - che conduce a Bitonto - e contemporaneamente sta provvedendo alla rimozione dell'albero. Fortunatamente al momento della caduta dell'albero non transitava nessuna autovettura e nessun pedone, motivo per cui non si registrano danni a persone.