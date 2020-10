Liberato padre Maccalli, soddisfazione del premier Conte

Padre Pierluigi Maccalli è stato finalmente liberato e ieri è tornato in Italia, accolto dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. Termina così la lunga disavventura capitata al sacerdote della Società missioni africane (Sma), per anni punto di riferimento a Palombaio.

La prigionia di padre Maccalli, originario di Crema, durava dal 17 settembre 2018, quando fu rapito nella località di Bomoanga, a 150 chilometri da Niamey, capitale della Nigeria, vicino al confine con il Burkina Faso. Il cooperante è stato liberato assieme ad un altro italiano, l’ingegnere aerospaziale campano Nicola Chiaccio, all’ex ministro maliano Soumaila Cisse e alla cooperante francese Sophie Petronin.

«Abbiamo eseguito intense attività di intelligence realizzate in contesti territoriali caratterizzati da estrema complessità e pericolosità – ha riferito ieri in un comunicato l’Aise –. Il buon esito dell’operazione, oltre a mettere in luce la professionalità, le capacità operative e di relazione dell’intelligence, ha evidenziato anche l’eccellente opera investigativa dell’Autorità giudiziaria italiana». Fondamentale è stato anche il contributo dell’Unità di crisi della Farnesina che ha mantenuto i contatti con le famiglie.

"Questo pomeriggio (ieri, ndr) sono finalmente rientrati in Italia padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio - scrive su Facebook il premier Conte -: li ho accolti in aeroporto, insieme al ministro Luigi Di Maio, anticipandogli la gioia della intera comunità nazionale. Ora potranno riabbracciare i propri cari dopo il lungo periodo trascorso in mano ai terroristi. Una bella giornata per l'Italia".

Anche "il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - si legge in una nota del Quirinale -, ha espresso la sua soddisfazione per la liberazione di Padre Pierluigi Maccalli e di Nicola Chiacchio, e ha manifestato il suo apprezzamento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e agli organismi di sicurezza dello Stato che si sono adoperati per la positiva conclusione della vicenda".