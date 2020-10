Furto nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII, Salierno: 'Condanna etica nei confronti di autori'

Ennesimo furto in un plesso scolastico bitontino: questa volta è toccato alla scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, quella appena passata.

“Oltre alla rilevazione giudiziaria del fatto che sarà approfondita nelle sedi più opportune – scrive su Facebook l’assessore all’istruzione Marina Salierno –, spiace constatare la bassezza umana di coloro che hanno posto in essere l’infimo gesto. Sono stati sottratti alla comunità scolastica, già segnata dalle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria da Covid -19 ancora in corso, oggetti necessari per l’espletamento del fondamentale diritto all’istruzione. Nello specifico c’è stata l’appropriazione indebita di un televisore, di prodotti igienizzanti, di un impianto stereo, detersivi e scatole di colori”.

“L’istituzione scolastica, dopo la constatazione del furto subito, ha avviato tutte le procedure necessarie per provvedere alla sanificazione degli ambienti – conclude Salierno – e assicurare quindi la tutela della salute dei bambini e del personale scolastico dal pericolo di contagi. Considerato l’esiguo valore economico degli oggetti sottratti, deve essere ferma la condanna etica nei confronti degli autori del furto”.