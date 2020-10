Abbaticchio su facebook: "Contagi in calo a Bitonto"

Si è aperta con una notizia positiva l'ultima diretta social del sindaco Michele Abbaticchio: i contagi a Bitonto sono calati a quota 26 (di cui un bitontino ricoverato in ospedale), dopo che l'ultimo aggiornamento del primo cittadino indicava 31 contagiati.

Scendono dunque i contagi in città, anche se Abbaticchio non nasconde i timori che un abbassamento del clima possa inasprire la potenza del virus e far aumentare il numero degli infetti, andando a pesare sul sistema sanitario pugliese.

Il sindaco poi ha dato alcune delucidazioni in merito al nuovo Dpcm, che andrà in vigore da domani. In particolare ha spiegato la situazione di bar e ristoranti, che resteranno operativi fino alle 24 e che non avranno limitazioni sull'asporto o sulla consegna a domicilio. Vietato invece il consumo di alimenti nei pressi dei locali, a meno che non ci si sieda, dopo le 21. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti nei pressi di locali frequentati sopratutto dai più giovani.

Permesse le feste per comunioni o matrimoni, ma con un numero massimo di 30 invitati nelle sale ricevimenti. Per le riunioni famigliari è fortemente consigliato di non superare le 6 persone in abitazioni private. Stop a gite scolastiche e gemellaggi culturali, aperte le palestre.

Abbaticchio, inoltre, ha aggiunto che per implementare il trasporto degli alunni, dai primi di novembre sarà raddoppiata la linea degli scuolabus cittadini. Il sindaco, infine, ha raccomandato i bitontini a rispettare le solite norme di comportamento per limitare la diffusione del contagio: mascherina sempre, distanza sociale di 1 metro, stop agli assembramenti.