Plesso scolastico De Amicis, per due giorni chiuse 3 sezioni della scuola dell'infanzia

"Cari amici, a seguito di esame positivo al Covid di un docente del plesso scolastico "De Amicis" della Scuola Fornelli, gia' Maria Grazia Murgolo, ho predisposto la chiusura delle tre sezioni D,E ed F della scuola dell'infanzia per i prossimi due giorni al fine di consentire le operazioni di disinfestazione e pulizia a cura dei collaboratori del dirigente scolastico.

L'esame è arrivato in giornata odierna e l'insegnante è a casa .

L'autorità sanitaria sta rintracciando i contatti diretti dell'insegnante per sottoporli a tampone, previo isolamento fiduciario.

Vi terrò aggiornati su tutto, ovviamente, invitandovi a mantenere la calma.

Come molti sapranno, anche mio figlio frequenta quel plesso e comunque resto confidente sulla operatività di tutti gli attori in causa per mettere tutto in sicurezza.

Sapevamo che sarebbe stata dura con la ripresa delle scuole, ma è nostro compito trasmettere serenità ai nostri cari salvaguardando distanze e mascherina.

Vi abbraccio, ci abbracciamo. Con il cuore".

Questo il contenuto del post pubblicato dal sindaco Michele Abbaticchio questo pomeriggio sul suo profilo facebook.