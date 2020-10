Finalmente sepoltura per Joseph Ofori, il 21enne ghanese che viveva a Bitonto

Come una beffa del destino, era riuscito ad attraversare il Mediterraneo su un barcone ma poi l’8 agosto 2019 annega mentre faceva il bagno nelle acque di Bari. Stiamo parlando di Joseph Ofori, 21enne ragazzo ghanese che viveva a Bitonto, dove aveva anche trovato lavoro.

La salma di Joseph, cattolico, è rimasta abbandonata per un anno e mezzo all’obitorio del Policlinico di Bari e solo ieri ha potuto ricevere una degna sepoltura, dopo il rito cristiano celebrato nella Basilica dei Santi Medici, grazie anche all’interessamento dell’amministrazione comunale che si è fatta carico delle spese.

“Joseph Ofori è stato nostro concittadino – scrive il sindaco Michele Abbaticchio su Facebook –. Onesto lavoratore, fu accolto dalla nostra Città grazie al percorso Sprar e poi, dopo aver trovato occupazione bussando porta dopo porta in una carrozzeria cittadina, ha trovato conforto e amore. Di lui ho sentito solo parlare bene. Ma a soli 21 anni è annegato dopo una giornata con i suoi amici. La deriva burocratica internazionale, complice la povertà, lo ha condannato a non ricevere sepoltura per più di un anno, mentre il suo corpo ‘riposava’ una cella frigorifera di un ospedale barese. La Cooperativa Auxilium gestore dello Sprar bitontino ed il nostro Comune hanno risolto l'inghippo con l'ambasciata e sostenuto le spese necessarie per consentirne degna sepoltura”.

“È stata una bella cerimonia nella nostra Basilica, raccolta ma sentita – continua il primo cittadino –. Il commento più ascoltato è ‘a Bitonto nessuno viene lasciato solo’. Non è sempre cosi, purtroppo, ma il numero minore possibile resta sempre un grande obiettivo. Per me, Joseph è ancora qui: negli occhi dei tanti giovani che lo hanno conosciuto e accompagnato”.