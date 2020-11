​Furti di olive, fermati due ladri dalle guardie campestri della Vigile Rurale

Durante il servizio d'ispezione per la campagna olivicola in corso, le guardie campestri del consorzio La Vigile Rurale di Bitonto hanno colto in flagranza due individui mentre rubavano olive in un terreno in contrada Amelia a Mariotto.

I malfattori erano attrezzati di bastoni e motosega per tagliare le parti più consistenti degli alberi, in modo da rendere più agevole la raccolta furtiva.

I ladri, inoltre, si servivano di un motocarro Ape 600 che, al momento dell'intervento dei vigili rurali, conteneva circa due quintali di olive.

Allertati dalla centrale del consorzio, sono giunti sul posto i Carabinieri della stazione di Bitonto, che hanno preso in consegna i due soggetti fermati dalle guardie campestri, attrezzature e automezzo utilizzati per il furto.

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio dell’agro bitontino svolta dalle guardie del consorzio, a tutela e salvaguardia delle produzioni agricole.