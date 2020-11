Lama in abbandono nella zona ex macello. L’appello dei residenti

Alberi rinsecchiti e pericolanti, rovi, rami spezzati, rifiuti d’ogni genere e immondizia maleodorante: è lo stato di degrado della porzione di lama Balice in zona ex macello.

A denunciarla sono alcuni residenti, preoccupati per i roghi che si verificano periodicamente (l’ultimo due settimane fa, con l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale).

«Altro che vista lama! Lo “spettacolo” che vediamo dalle nostre finestre sono sterpaglie e spazzatura. Qui vengono a scaricare di tutto, spesso i rifiuti bruciano e noi siamo costretti a respirare questo veleno», lamentano le famiglie della zona, che temono per la propria salute e per la sicurezza delle loro case, a livello strada e nelle palazzine.

Nella giungla di erbacce e piante in abbandono da anni, proliferano inoltre ratti e insetti.

«La situazione è insostenibile. Chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga per ripulire la lama e ridare decoro e sicurezza a questa zona trascurata. Sappiamo che c’è un progetto per riqualificarla e ne siamo contenti, ma nel frattempo non possiamo essere lasciati in queste condizioni. Anche per la gente che arriva a Bitonto da altri paesi, non è certo un bel panorama…»: è l’appello dei residenti.