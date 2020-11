Via Comes, quel tratto di marciapiede quando verrà riparato?

Nell'ultimo tratto di via Raffaele Comes in direzione di piazza XXVI Maggio, a pochi passi dalla basilica dei Santi Medici, c’è un tratto di marciapiede inagibile da lungo tempo. A causa di una grata pericolante e della pavimentazione deteriorata, l’area è stata isolata e resa inaccessibile per evitare cadute accidentali.

Una soluzione annunciata come temporanea, ma passano i mesi e quel nastro biancorosso e quei tufi continuano ad ostruire il passaggio, mentre si accumulano cartacce e rifiuti. Uno spettacolo indecoroso in una strada nevralgica, che collega la villa comunale alle vie dello shopping cittadino.

Ma a destare indignazione è soprattutto lo stato di prolungato pericolo, in un’arteria ad altissima densità di traffico anche pesante. I pedoni sono costretti a scendere dal marciapiede e a percorrere un tratto di strada – peraltro stretta e insidiosa soprattutto in caso di pioggia – dove sfrecciano auto, camion e moto, a rischio di essere investiti.

Non sono mancate le proteste di residenti ed esercenti, che hanno sollecitato più volte il ripristino di quel tratto di marciapiede. Ma il solito rimpallo di competenze e responsabilità continua a lasciare la situazione immutata, e la rassegnazione lascia prevedere che quell’interruzione provvisoria sia destinata a diventare definitiva.