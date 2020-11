Due casi positivi al Covid, chiusa la Chirurgia dell'ex ospedale

A seguito di due casi di positività al Covid riscontrati tra il personale sanitario di Chirurgia dell’ex ospedale di Bitonto, gli interventi programmati per i primi giorni della prossima settimana sono stati sospesi e rimandati a data da destinarsi.

In applicazione del protocollo precauzionale, essendo risultati positivi al virus due pazienti in attesa d’intervento, sono stati sottoposti a tampone medici, infermieri e ausiliari che operano nel blocco chirurgico. Vista la positività di due fra loro, hanno dovuto ripetere il tampone tutti i membri dell’equipe medico sanitaria. Nelle more dell’esito di questo nuovo esame, è stata decisa la sospensione delle attività chirurgiche in programma.

Ieri mattina l’ambulatorio è stata chuso per il tempo necessario a consentire di sanificare gli ambienti e sottoporre a tampone il personale di sala operatoria. Alle 10.30 l’ambulatorio è tornato a funzionare, per garantire le visite e le medicazioni programmate.

Si sta procedendo intanto al tracciamento dei contatti del personale risultato positivo al virus.