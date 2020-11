Marciapiede via Comes, lavori in corso nella parte sottostante

A seguito della nostra denuncia pubblicata ieri https://www.bitontolive.it/news/cronaca/987084/via..., sul prolungato stato d'inagibilità di un tratto del marciapiede di via Raffaele Comes in prossimità della basilica dei Santi Medici, è giunta alla redazione una nota di chiarimenti a firma del direttore dei lavori, ingegner Giuseppe Granieri.

"I lavori di ripristino – informa l'ingegnere – hanno avuto inizio il 21 ottobre e sono tuttora in corso. Tali lavori sono stati regolarmente comunicati a mezzo pec all’Ufficio Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Municipale il 19 ottobre, seguendo la procedura di cui all’art. 4 del Regolamento di manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico".

"Al momento – aggiunge – la ditta incaricata sta completando il ripristino delle strutture ammalorate nella parte sottostante il marciapiede e a breve saranno sostitute le grate danneggiate".

"Vorrei ulteriormente precisare che il danno alle grate è stato anche causato dalle frequenti fermate di autovetture e furgoncini che parcheggiano con le ruote sul marciapiede in maniera del tutto irregolare", conclude Granieri.

Non si può che concordare con questa puntualizzazione: quella del parcheggio selvaggio è una consuetudine incivile che non riguarda purtroppo la sola via Comes, e che causa ogni giorno intralcio al traffico, disagi e danni.