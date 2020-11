Banco delle Opere di Carità nel mirino, ladri messi in fuga a mani vuote

“Anche i ladri sono in lockdown: si sono presentati alle 9 e mezza di sera”. Ironizza così Marco Tribuzio, presidente del Banco delle Opere di Carità “visitato” sabato sera da due banditi, raccontando l’accaduto a BitontoLive. Non è la prima volta che la struttura in via Sarago, in zona 167, viene presa di mira. Ai malviventi fanno gola i grossi quantitativi di aiuti alimentari stoccati nei magazzini. L’estate scorsa erano stati portati via 1.500 pezzi di formaggio.

“Ieri sera due soggetti (vestiti a maschera) – ha denunciato Tribuzio ieri mattina in un post Facebook – hanno provato ad introdursi nella sede del Banco delle Opere di Carità a Bitonto. Stavolta gli è andata male e sono stati messi in fuga. La rabbia è tanta ma non arretriamo di un centimetro. Ringraziamo come sempre i Carabinieri per il pronto intervento”.

I due ladri, vestiti di nero e a volto coperto, si sono introdotti nella struttura dopo essersi aperti un varco nel cancello di recinzione. Mentre tentavano di scassinare la serranda di uno dei 25 box che contengono i prodotti alimentari destinati agli indigenti, Martin, il giovane africano che vive in un locale del Banco, ha dato l’allarme. In pochi minuti sono sopraggiunti i Carabinieri, ma i ladri si erano già dileguati. Anche se a mani vuote.

“Molti amici mi hanno contattato per esprimere il loro dispiacere per l'episodio di ieri notte, chiedendomi poi ‘cosa possiamo fare’. Vi rispondo molto semplicemente: fate sentire la vostra presenza, fatela sentire fisicamente. Devono sapere questi poveri a loro che intorno a noi, e a chiunque ne abbia bisogno, c'è tanta gente perbene che presidia la comunità e il territorio. Devono sentire il fiato sul collo di una città che li circonda e non si sente circondata. Non possono quattro gatti sentirsi i padroni. Quindi quando potete venire a trovarci, è sufficiente quello, sembra poco ma è una grandissima cosa”, ha scritto ieri sera Marco Tribuzio.

Un appello che certamente non cadrà nel vuoto, visto che al Banco delle Opere di Carità si sono avvicinati già diversi volontari soprattutto durante il lockdown. Persone che donano il loro tempo e si danno da fare per contribuire all’opera di solidarietà che ha fatto della struttura bitontina un punto di riferimento per l’erogazione di aiuti alimentari ad oltre 130 parrocchie ed enti benefici nell’intera Puglia centrale, da Barletta a Gioia del Colle.