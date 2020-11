Famiglia bitontina stroncata dal Covid: muoiono marito e moglie a distanza di quattro giorni

Il Covid continua a mietere vittime in tutto il mondo e in questi giorni ha colpito in maniera particolare la comunità bitontina.

Una coppia di coniugi, infatti, è deceduta a quattro giorni di distanza. Entrambi stroncati dal virus. Secondo quanto riporta l'Ansa, che ha intervistato il primo cittadino Michele Abbaticchio sulla vicenda, la donna, di 63 anni e senza patologie pregresse, sarebbe stata colpita per prima dal contagio, seguita dal marito, 71enne, apparso subito in gravi condizioni. Entrambi ricoverati in terapia intensiva a Bari, si sono spenti in pochi giorni, lasciando i tre figli nello sconforto. Una delle figlie sarebbe stata contagiata a sua volta.

Il sindaco Abbaticchio ha espresso il proprio cordoglio su Facebook: "Raggiunto dal dolore dei familiari, porgo a nome della comunità le condoglianze alla figlia e a tutti i suoi cari per la tragica scomparsa di entrambi i genitori in questa terribile, seconda, ondata di pandemia. Alcune fonti di informazione hanno riportato, usando il condizionale, che la signora sareste stata soccorsa dalla stessa figlia per portarla in ospedale. Tale evenienza avrebbe provocato il contagio della stessa parente. Voglio precisare che il servizio del 118 è invece intervenuto per entrambi i coniugi ma il tutto è stato, purtroppo, vano.

La loro cara figlia ha potuto almeno assistere al funerale, pur lontana al momento del decesso perché residente in altra Regione.

Ci stringiamo virtualmente a loro per l'immensa perdita".