​Danneggia tre auto per sfuggire ai Carabinieri. Inseguito e arrestato 25enne di Bitonto

I Carabinieri della stazione di Bitonto hanno arrestato un 25enne bitontino per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Nella notte la pattuglia della stazione, durante un servizio perlustrativo, mentre transitavano nella frazione di Palombaio, ha notato un’utilitaria in circolazione fuori dagli orari consentiti dal Dpcm.anti Covid. I militari hanno deciso quindi di sottoporre a controllo il conducente del veicolo. Ma quest’ultimo, non appena ha notato l’arrivo dei Carabinieri, ha tentato a folle velocità si dileguarsi per evitare il controllo. Con lampeggianti e sirene spiegate, i militari si sono lanciati all’inseguimento del veicolo percorrendo tutta la strada che collega Palombaio a Palo del Colle.



L’inseguimento è durato per una decina di minuti, con l’asfalto viscido a causa della pioggia, fino a quando, giunti all’ingresso del comune di Palo, nei pressi di piazza Santa Croce, il 25enne ha imboccato una strada chiusa con una catena. Nemmeno dinanzi all’ostacolo ha arrestato la marcia. Anzi, accelerando, è riuscito a spaccare la robusta catena trovando però, al di là della stessa, due auto parcheggiate che bloccavano il passaggio. Nel folle tentativo di fuggire, ha quindi inserito la retromarcia in direzione dei militari, che sono riusciti ad evitare l’investimento, e poi nuovamente la prima, speronando le due macchine in sosta con l’intento di spostarle per crearsi un varco per la fuga. Attimi di follia a cui hanno posto fine i militari, che sono riusciti a rompere un finestrino anteriore dell’auto e ad entrare con mezzo busto all’interno dell’abitacolo, togliendo le chiavi dal cruscotto e bloccando il giovane.

Il 25enne, privo di patente di guida poiché mai conseguita, è stato portato in caserma, dov'è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Bari.