AD10S

Hai vissuto pregando Dio sul prato verde della vita/. Dopo il bagno delle dita nel catino di un'acquasantiera/ hai seminato gioie violente/ senza sporcarti le mani di odio/ con gocce di sangue secco/ instillate nei peccati sparsi/ tra i dilemmi di vecchi barboni.

Ora voli come una foglia/ sulle ali di un mondo fluido/ che corre sempre più/ su binari di plastica inutile. (Vincenzo Mastropirro)



U pallone

Quanne u vaite/ vogghje fermò u momìénde// U pallone/ ca so pegghiote a stambote/ ca scappaje sotte a le pite/ ca accarezzaje l'èrva vìérde/ s'è fermote// e s'è fermote u timbe, u mèje/ e nu alte bène ca m'è veliute bène/ è ditte avaste, ta-da fermò/ mo avaste, guarde 'nanze/

ca stè sèmbe nu rigore da trò. Quando lo vedo/ voglio fermare l'attimo// Il pallone/che ho preso a calci/ che rotolava sotto i piedi/ che accarezzava l'erba verde/ s'è fermato// e s'è fermato il tempo, il mio/ e un altro amore che mi ha tanto amato/ ha detto basta, ti devi fermare/ ora basta, guarda avanti/ che c'è sempre un rigore da battere. (Vincenzo Mastropirro)

«Maradona aveva 60 anni come me: ho pianto per un fratello». Chi parla è il musicista e poeta ruvese Vincenzo Mastropirro, che ricorda il grande calciatore argentino con due poesie “Ad10s” e “U pallone”, scritte la prima a pochi giorni dalla scomparsa del Pibe de Oro, lo scorso 25 novembre, la seconda diversi anni fa, quando abbandonò il calcio giocato.

Accompagna “Ad10s” l'omonimo disegno dell’artista bitontino Giuseppe Fioriello.

«Il mio amore per il calcio e quello per Maradona mi hanno accompagnato idealmente sia sul campo che nella vita. Maradona è l’uomo di tutti i Sud del mondo, dei più deboli, degli ultimi», spiega Mastropirro.

Se, in questo momento, fiumi di inchiostro stanno scorrendo sulle vicende legate all’eredità di chi, nato poverissimo, ha trasferito nel calcio il desiderio di emergere per sé e per la sua famiglia e per tutti gli oppressi, c’è anche chi ama ricordare soprattutto la persona, il suo talento, la sua passione, le sue grandi virtù e ombre che lo innalzano nella sfera delle leggende e dei miti.

«Non amo i miti – prosegue Mastropirro – ma io sento Maradona come un fratello che mi ha accompagnato -. Lo considero un politico, con scelte precise. L’altro è stato Muhammad Alì (il pugile Cassius Clay, ndr). Sono simboli importanti per chi condivide i loro pensieri».

Mastropirro è tifoso del Bari: quando la squadra biancorossa era in serie A, ha seguito le partite dal vivo, tra cui quelle con il Napoli, dall’84 al 90, gli anni cui la Mano de Dios giocava nella squadra celeste. «Quando prendeva la palla Maradona, il cuore mi batteva».

E proprio sul celeberrimo gol di mano Mastropirro tesse un ricordo. Era il 22 giugno 1986, e si era ai quarti di finale dei mondiali in Messico: l’Argentina affrontava l’Inghilterra battuta per 2 a 1 con il gol “benedetto da Dio” ed un'altra rete dello stesso Maradona.

«Fu un gol pazzesco – ricorda Mastropirro parlando della “mano di Dio” – e nei 4-5 secondi in cui scartò tutti per arrivare in porta, io entrai quasi nello schermo della tv, strozzando l'urlo perché la partita era oltre mezzanotte ed ero ospite in casa di amici. Volevo entrare nel tubo catodico per abbracciare Maradona».

Ora, il suo abbraccio ideale è reso più intenso dalla musicalità delle parole e di un ritratto.