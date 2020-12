Tamponi rapidi per gli operatori sanitari del San Paolo. Monta la protesta

Non più tamponi molecolari ma rapidi, per lo screening periodico del personale sanitario in servizio all’ospedale San Paolo di Bari. Una decisione dell’ASL Bari che sta creando allarme e sconforto tra gli operatori del presidio, impegnati ogni giorno nell’assistenza ai pazienti Covid e dunque ad alto rischio di contagio.

“I tamponi antigenici – protesta il personale – non sono affidabili perché danno un’alta percentuale di falsi negativi”.

Questo tipo di test – spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità – non va a caccia dell'RNA ma di una proteina del virus. Dunque è meno accurato e può dare esito falso. Il vantaggio è che la risposta arriva in tempi brevissimi, anche in meno di mezz'ora. Ecco perché i test antigenici mirano soprattutto ad aiutare i Paesi a basso e medio reddito a recuperare terreno rispetto a quelli più ricchi. Ma è impensabile utilizzare questo metodo per lo screening del personale sanitario.

Proprio al San Paolo, due medici negativi al test antigenico sono poi risultati positivi al contemporaneo tampone molecolare. Lo stesso si è verificato per molti pazienti. Tant’è che, per ricoverare un paziente in un reparto non Covid, viene utilizzato il tampone molecolare e non l’antigenico, a dimostrazione della scarsa affidabilità del test rapido.

“Non permetteremo che sia messa a rischio la salute nostra e dei nostri parenti. È una scelta criminale nei nostri confronti e su questa devono fare marcia indietro!”, dichiarano gli operatori sanitari del San Paolo, sul piede di guerra contro la decisione dell’ASL Bari.