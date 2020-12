Una Ford Fiesta si è ribaltata questa mattina sulla strada provinciale 231, a pochi chilometri dallo svincolo della tangenziale di Andria.

Alla guida c'era un 22enne di Bitonto, trasferito in codice rosso all'ospedale Bonomo ma non in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto a circa due chilometri dalla tangenziale in direzione Corato-Andria. In via di accertamento le cause.

Sul posto una pattuglia del nucleo di Pronto Intervento della Polizia locale di Andria, per i rilievi del caso e per regolare il traffico particolarmente intenso.