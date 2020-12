"Mi sento un ostaggio, fateci tornare a casa nostra": l'appello di Ivana Napoli dal Kent

Ivana Napoli ha 21 anni, è bitontina ma da poco più di un mese vive in Inghilterra, ad Ashford, nel Kent, dove lavora come ragazza alla pari per migliorare il suo inglese.

Per Natale sarebbe dovuta rientrare a casa, ma la sua permanenza oltremanica si sta prolungando forzatamente, a causa del blocco delle frontiere dopo la scoperta della cosiddetta “variante inglese” del Covid.

Ivana è tra i 15mila italiani bloccati nel Regno Unito. “Lasciati in balia delle onde, senza alcun tipo di informazione”, denuncia la ragazza in questo video pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e rimbalzato sui media.

“Io mi sento un ostaggio”, dichiara nel suo appello alle istituzioni italiane, per chiedere di “farci tornare a casa nostra, perché noi abbiamo il diritto di tornare e voi avete il dovere di cautelarci”.

Poche parole secche e chiare, che riassumono lo stato di angoscia e rabbia in cui vivono molti nostri connazionali, a cui viene impedito di partire.

Solo dopo la tirata d’orecchi della Commissione Ue, che con una nota ufficiale ha raccomandato di far rientrare nei Paesi d’origine i cittadini bloccati in Gran Bretagna, il ministro degli Esteri Di Maio, di concerto con il collega della Salute Speranza, ha annunciato un’ordinanza che fisserà le regole per il rimpatrio dei cittadini residenti in Italia: tampone obbligatorio prima della partenza e all’arrivo, e quarantena obbligatoria di due settimane.

Ma di questa ordinanza, finora, non c’è traccia ufficiale. Così come non c’è uno straccio di comunicazione a beneficio di chi aspetta con trepidazione di sapere come e quando potrà tornare a casa, in Italia.

“Nessuna informazione, nessun chiarimento. È sconcertante il modo quasi brutale di annullare i diritti dei cittadini”, lamenta il papà di Ivana, Giuseppe Napoli.

Preso dallo sconforto per la figlia lontana, ha lanciato un appello ai media e alle istituzioni (il governatore della Puglia Emiliano e il presidente Anci Decaro), affinché si facessero portavoce del grido di angoscia di Ivana e dei tanti italiani bloccati in Regno Unito contro la propria volontà.

“Siamo ormai al terzo giorno di isolamento senza informazioni da parte del Governo italiano”, denuncia a BitontoLive. “Leggiamo che i nostri cari saranno rimpatriati, ma non ci è dato sapere nulla di certo. Mia figlia ha fatto due tamponi di sua iniziativa negli ultimi due giorni ed è risultata negativa, ma non c’è nessuna garanzia che la lasceranno partire”.

Giuseppe Napoli ci racconta che Ivana ha voluto passare un periodo di studio e lavoro in Inghilterra per perfezionare la conoscenza della lingua, dopo la laurea triennale in Graphic design a Milano. Il paradosso è che aveva scelto il Kent (proprio dov’è stata scoperta la variante inglese del coronavirus) perché è una contea tranquilla, dove il livello medio di contagio era molto basso rispetto alla capitale Londra.

“Per fortuna – confessa il papà – è capitata in una famiglia molto accogliente e affettuosa, che continua ad ospitarla oltre il termine di permanenza concordato. E per fortuna l’altra mia figlia, Silvia, anche lei in Inghilterra dopo la laurea in Fashion marketing, per puro caso è tornata prima a casa e non vive lo stesso incubo di Ivana. Ma non ci sono parole per descrivere l’ansia in cui vive la nostra famiglia”.

Napoli ha parole dure per la gestione di questa vicenda: “Non è concepibile che cessi ogni rapporto con gli italiani in Inghilterra, trattati come cittadini di serie b. Perché non vengono date comunicazioni ufficiali che li rassicurino sulla soluzione della vicenda?”.

“Siamo in contatto continuo con Ivana, cerchiamo di sostenerla a distanza ma non è facile. Stamattina – confida – mi ha detto che non ce la fa più, è forte ma le sue difese stanno cedendo. Ora è molto provata, per fortuna sta sotto un tetto al caldo”.

Fa una pausa e poi dice: “Da quando è cominciata questa brutta storia abbiamo spento l’albero di Natale. Lo riaccenderemo solo quando Ivana rimetterà finalmente piede in casa”.

La “ragionevole speranza” è che possa accadere prima che quest’anno da incubo sia finito.