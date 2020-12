Ritardi sistematici e zero informazioni, la protesta di un'utente delle FNB

Ritardi sistematici, che snervano gli utenti.

A lamentare i disservizi delle Ferrovie del Nord Barese è una pendolare, che scrive alla redazione di BitontoLive per diffondere l’ennesima lettera di reclamo inoltrata alla società Ferrotramviaria, che gestisce in concessione il servizio di trasporto pubblico locale sulla linea ferroviaria Bari-Barletta.

Martedì 22 dicembre – denuncia l’utente – il treno previsto a Bitonto alle 8.58 è transitato con circa 7 minuti di ritardo per cause non specificate, arrivando poi a destinazione a Bari Centrale alle 8.33 contro le 8.29 da orario. Ieri, mercoledì 23 dicembre, lo stesso treno è transitato da Bitonto con circa 8 minuti di ritardo, sempre per cause non specificate, giungendo a Bari centrale alle 8.40 anziché alle 8.29.

“Delle due l’una – protesta esasperata la pendolare bitontina – o l'orario pubblicato sul sito della Ferrotramviaria non è corretto, oppure è l'orario diffuso dai display alla stazione di Bitonto che è sbagliato. In ogni caso, non vengono fornite informazioni coerenti all'utenza. Questa non è incompetenza ma totale menefreghismo”.