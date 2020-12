Ivana torna a casa. Fine di un incubo per la famiglia Napoli

“Siamo appena rientrati da Roma con mia figlia. Buon Natale”. Il messaggio più bello del 25 dicembre arriva alle 23.27 dall’avvocato Giuseppe Napoli, papà di Ivana. La ragazza era bloccata da giorni nel Kent a causa dello stop dei voli dal Regno Unito, imposto dal Governo italiano a seguito della scoperta della variante inglese del Covid-19.

Una notizia che illumina di speranza una giornata di festa agrodolce, iniziata con la notizia choc di una coppia nuda in giro per le vie di Bitonto, e defraudata di abbracci e condivisione per le misure anti contagio.

Ivana Napoli, la 21enne bitontina a cui – come a migliaia di altri italiani – veniva impedito il rientro in patria, ha potuto lasciare Ashford, dove si era da poco trasferita per migliorare il suo inglese, lavorando come ragazza alla pari in una famiglia del posto.

Ivana ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari. Ieri mattina aveva scritto su facebook: "Questo è quanto... torno a casa anch’io, ma non di certo grazie al Governo italiano. Ci lasciamo questo incubo alle spalle ma impossibile da dimenticare tutto ciò. Buon Natale a tutti! Non vedo l’ora di tornare a casa mia... allora sarà veramente Natale".

Per la famiglia Napoli è la fine di un incubo, dopo giorni di angoscia e trepidazione per il black out d’informazioni su tempi e modi del rientro in Italia di Ivana, denunciato anche a BitontoLive dal papà Giuseppe.

Ora in casa Napoli può tornare a riaccendersi l’albero di Natale, spento in assenza di Ivana.