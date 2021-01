Celebrazioni dantesche, ok del Comitato al progetto della Fondazione De Palo-Ungaro

La Segreteria tecnica del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri​ ha comunicato che il progetto proposto dalla Fondazione De Palo-Ungaro è stato valutato positivamente con la concessione del patrocinio.

Lo rende noto il professor Nicola Pice, presidente della Fondazione.

Il progetto, intitolato “In leggerissime cose d'amore. Canti danteschi in armonia di arti e spazi”, teso a valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico della città di Bitonto, prevede tra l’altro una mostra di libri rari dedicati al sommo poeta che fanno parte del Fondo Filippo e Lucia Sara Palmieri.

Tra questi un volume rarissimo stampato nel 1908, “La Divina Commedia di Dante Alighieri nell’arte del Cinquecento”, che riproduce per intera l’illustrazione dantesca di Federico Zuccari, l’opera grafica di maggior mole che il Cinquecento produsse intorno alla Divina Commedia: 88 tavole illustrative che, realizzate tra il 1586 e il 1588 ed entrate a far parte della collezione degli Uffizi nel 1738, sono oggi pubblicate integralmente sul sito della Galleria degli Uffizi.

“Il percorso illustrato dallo Zuccari – spiega il professor Pice – si dipana dalla selva oscura in cui Dante smarrisce la “diritta via” fino alle alte sfere del Paradiso, in un complesso gioco di rimandi tra parole e immagini. Diversa la tecnica seguita nella narrazione delle tre cantiche: si passa dai disegni grevi a matite rosse e nere dell’Inferno, ai disegni a penna rilevati di bistro più leggeri e a quelli più vivaci a sola matita rossa del Purgatorio, ai disegni con i piccoli tondi in cui emergono figure diafane che rendono il concetto della luce e della felicità del Paradiso”.