Il “costo” della cultura. Riflessioni a margine dell'iniziativa Take Your Time

È stato inaugurato ieri, nella stazione centrale di Bari delle Ferrovie del Nord Barese, il dispensatore automatico di storie Take Your Time. Un'idea dei bitontini Filippo Modugno e Liliana Tangorra, relizzata dal FabLab di Bitonto. Pubblichiamo questa riflessione di Chiara Cannito, progettista e operatrice culturale di lunga esprienza e vicepresidente della cooperativa sociale Ulixes, in risposta alle trite polemiche sul presunto "spreco" di denaro pubblico.

È successo che alcuni giovani professionisti della cultura abbiano avuto questa idea: ealizzare un dispensatore di bianco tinto che – su richiesta – rilascia un racconto, diciamo un “medicinale” fatto di parole.

È successo che grandi lettori e provetti scrittori abbiano scritto e regalato alcune storie.

È successo che alcuni professionisti abbiano costruito il macchinario mettendo insieme stampa 3D, meccanica ed elettronica.

E succederà che, se l’idea piace, soggetti privati o consociazioni pubblico-private, decidano di comprare i dispensatori e posizionarli in luoghi dove si creano file (che adesso sono diventati maledettamente tanti) e tocca aspettare il proprio turno, oppure nelle aziende o nelle fabbriche come forma di “cura” per i lavoratori, nei momenti di pausa.

Fin qui una bella cosa, si direbbe.

Eppure, appena si viene a sapere che questo progetto eroga racconti gratuitamente – perché il denaro a copertura per la prototipazione del distributore, il suo posizionamento e la sua promozione rinviene da un avviso pubblico regolarmente “superato” (il progetto si chiama Take your time e l’iniziativa regionale è PIN “Sblocca il tuo futuro”, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Piano Operativo Puglia 2014-2020) – la bella idea si trasforma nella “solita storia dei soldi pubblici buttati”.

Ora, non sto a rispondere a questi obiettori che in Italia “si buttano” ben altri soldi. Penso ai cantieri che conoscono la data di inizio e poi lanciano quella di fine nello spazio intergalattico, costellando gli anni di mezzo con rinvii, dilazioni, nuove riformulazioni e ulteriori investimenti di soldi pubblici. Non sto a ricordare che, pur se chiusi teatri, cinema e musei, a febbraio partirà la macchina di Sanremo che, come sappiamo, è stata capace di spendere (anzi no, “investire”, perché l’audience sale ogni volta vertiginosamente) l’anno scorso circa 17 milioni di euro con una parte considerevole nei cachet di presentatori e ospiti. Né sto a ricordare che la spesa pubblica per le forze armate nel 2018 si è attestata su 66,5 miliardi di dollari, il 2.4% del pil (fonte SIPRI Stockholm International Peace Research Institute).

No, non scado nel becero, ingiusto, limitante confronto tra lavori, professioni, risorse umane, sebbene sia dell’avviso che ogni ente – non solo i soggetti no profit – dovrebbe redigere il proprio bilancio sociale a fine anno, ovvero un rendiconto degli esiti della propria attività, non limitandosi solo agli aspetti finanziari e contabili ma includendo quelli che afferiscono (come recita il Libro Verde della Commissione Ue 2001) alle “preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Il bilancio sociale, in sintesi, racconta la responsabilità sociale di ogni ente, come l’avverte e come la interpreta.

Io ribatto a questi puristi del pil che già le civiltà antiche contemplavano la professione dell’aedo, che nel Medioevo c’era il cantastorie, che nel Rinascimento i mecenati assumevano poeti e artisti per farsi raccontare storie, in parole, immagini e musica.

Io ribatto a questi esperti dello spreco presunto che ogni progetto che si candida ad una misura pubblica è supportato da un’analisi di contesto, dalla lettura dei fabbisogni, da un piano costi-benefici, soprattutto da un’analisi d’impatto socio-culturale. Insomma, perché il progetto venga ritenuto valido, gli esaminatori pongono l’accento sulla valutazione degli indicatori di risultato (tecnicamente output) e quelli di contenuto (tecnicamente outcome). Nel momento in cui l’idea di Take Your Time è stata presentata, i progettisti hanno specificato quale sarebbe stata la performance dell’invenzione (numero di racconti disponibili, numero delle professionalità coinvolte, accessibilità e gratuità del prodotto) e quale la sua capacità di generare un cambiamento concreto nel contesto sociale destinatario dell’iniziativa.

Chi ha scritto questo progetto (e chi scrive progetti culturali) pone come outcome quello di offrire un’alternativa, ovvero la lettura, ai giochini degli strumenti tecnologici, riducendo del 10% il tempo quotidiano dedicato al cellulare.

Chi ha scritto questo progetto si pone ambiziosamente di contribuire alla riduzione degli stati depressivi (dati Istat 2015: il 7% della popolazione oltre i 14 anni, cioè 3,7 milioni di persone, ha sofferto nell’anno di disturbi ansioso depressivi, e attendiamo con sgomento un’indagine post pandemica).

Chi ha scritto questo progetto si pone come obiettivo la declinazione poetica di un “non luogo” (sono così definiti tutti i luoghi di attesa) per contribuire a ridisegnare una dimensione di vita nella quale si prevenga o si azzeri il rischio di suicidio. Ed è tristemente noto il moltiplicarsi di tragedie soprattutto tra i più piccoli a causa dell’uso di alcuni social.

Questo, come altri progetti, appartiene alla parte di vita che attiene allo spirito (o chiamatela anima, o chiamatelo cuore, o chiamatela persona che vive).

Il nodo da sciogliere una buona volta è questo: i benefici di questo tipo di servizi e attività culturali (rispetto a quelli dell’esercizio medico, ad esempio, o delle attività commerciali per cui ad un prodotto corrisponde un costo) non è immediatamente tangibile; e più la semina si farà arida, meno frutti vedremo da qui a qualche anno.

«Ammazzare il tempo non si può senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi» (Eugentio Montale, premio Nobel 1975).