Polemiche su TYT, «Solito benaltrismo. Ma quali sono i bisogni veri della gente?»

Dopo la riflessione sulla cultura e sullla sua funzione sociale ed educativa a firma di Chiara Cannito – innescata dalle polemiche a proposito della "opportunità" di finanziare con fondi pubblici l'iniziativa TYT (il "gallo parlante" dispensatore di storie nei luoghi d'attesa) – pubblichiamo il contributo al dibattito offerto da un altro protagonista della cultura a Bitonto: il professor Francesco Brandi, docente di latino e greco al liceo classico Carmine Sylos.

Vorrei approfittare della lettera aperta pubblicata da BitontoLive a firma di Chiara Cannito, con la quale la nostra concittadina, dinamica progettista culturale, cerca di argomentare una risposta garbata e circostanziata a delle polemiche suscitate dalla pubblicità ad un’iniziativa denominata Take Your Time finanziata dalla Regione Puglia. Un’iniziativa che, con soldi pubblici, mette a disposizione degli avventori di una stazione ferroviaria un distributore gratuito di racconti.

Ha ragione Chiara quando rivendica la bontà dell’iniziativa, che sin dal titolo aggancia il problema del tempo, ovvero dell’otium e del negotium nella società contemporanea, a quello della fruizione di letteratura. La letteratura come antidoto alla disperazione della società delle merci. Chi l’ha criticata, in fondo, ha cavalcato il solito tema del benaltrismo: sarebbero ben altre le spese che un ente pubblico dovrebbe caricarsi per rispondere ai bisogni “veri” della gente.

Chiara ha fatto bene a rispondere. Sono d’accordo con lei.

Ciò che invece mi preme evidenziare del progetto, che mi interessa anche ai fini di un indirizzo nuovo della cultura a Bitonto come in Italia, è la sua potenziale capacità di favorire produzione culturale.

Per fare in modo che davvero la cultura sia generativa, oltre che di idee, anche di economia, quindi di progresso sociale, è necessario che essa non sia identificata solo come occasione di svago, di divertimento, anche colto. Finché resta così, la cultura può elevare, può far crescere, può salvare, ma non può coincidere con la vocazione, anche produttiva, di un territorio. Sappiamo infatti che anche le tendenze di impresa culturale più riuscite e con le maggiori ricadute economiche, sono localizzate in precisi distretti, in precisi territori, ove generano ricadute occupazionali ed economiche. L’esempio lampante in Puglia è rappresentato da Apulia Film Commission. Un’iniziativa del governo Vendola che deve essere presa a modello delle politiche culturali. Ad Apulia Film Commission dobbiamo l’arrivo in Puglia di produzioni cinematografiche che hanno catapultato l’immagine della Puglia nel paese. Affermare che questo abbia contribuito a farne una meta turistica appetibile e a sottrarla ad alcuni stereotipi che la condannavano alla marginalità ritengo sia abbastanza plausibile. Non solo essere spettatori passivi e acquirenti di cultura prodotta altrove, ma passare dall’altra parte, diventare creatori di cultura, deve essere il monito.

Questo significa non solo leggere libri, ma fare in modo che se ne scrivano. Ci sono buone pratiche. Penso per esempio a Leonardo Palmisano, che ha lanciato un’impresa culturale, le Edizioni Radici Future.

Penso allora anche alla possibilità di finanziare con soldi pubblici una casa editrice che possa pubblicare Gianrico Carofiglio, Nicola Lagioia, Mario Desiati, com’è successo di recente altrove, e tanti altri autori meno famosi ma non per questo meno validi. Del resto la benemerita attività dell’editore Raffaello merita più attenzione, credo, di quanta le venga riservata.

L’esempio dell’editoria libraria può allargarsi a quella discografica, alla produzione teatrale, ancora molto improvvisata, alla lirica, alla musica classica eccetera.

Ecco, molto in breve. Chiara, Liliana e tanti altri, non abbiate nessuna esitazione. Avanti con coraggio!