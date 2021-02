Nicola Delvino, il racconto ai giovani di quel che “cambia”

Pubblichiamo un ricordo del professor Nicola Delvino a due anni dalla sua scomparsa. Il testo è tratto dallo studio a firma di Marino Pagano, giornalista e saggista, pubblicato a dicembre scorso sulla rivista "Neda", diretta da Luca De Ceglia ed edita da Secop.

Una vita nel coerente segno della pedagogia, della letteratura per l’età dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’insegnamento, della prossimità ai ragazzi. Quella di Nicola Delvino (Bitonto, 1924-2019) è stata davvero un’esistenza spesa all’insegna dell’amore verso le migliori energie che una comunità sa inverare e profondere: quelle del mondo giovanile, degli studenti che Delvino “coccolava” come preside a Bitonto e che poi, indubbiamente, erano primaria e fondamentale sua fonte d’ispirazione letteraria.

Un uomo dalle mille sfaccettature e dai tanti impegni, Nicola Delvino: attività sociale e politica, culturale, appunto letteraria.

Tra le personalità eminenti del secondo dopoguerra bitontino, Delvino nasce nella Città degli Ulivi il 22 agosto del 1924. Una gioventù, la sua, segnata dal triste lutto del fratello più piccolo di appena due anni, morto diciottenne nel 1944. Successivamente, dopo aver frequentato il seminario vescovile di Bitonto, si iscrive all’Università "La Sapienza" di Roma, laureandosi in Lettere il 10 dicembre 1946. Sposa nel 1951 Giovanna Giugliano, da cui avrà sei figli (uno purtroppo perso a pochi mesi dalla nascita).

Nel 1968 supera il concorso per dirigenti scolastici e gli viene attribuita, come prima sede, la dirigenza della scuola media di Grottole, in provincia di Matera, dove sperimenta – cosa inedita in quella zona – la scuola aperta anche nelle ore pomeridiane, con attività extrascolastiche, per far fronte agli alti tassi di dispersione dalle aule a causa dell'attività economica prevalente: la pastorizia. E questo dice già tanto dell’approccio culturale e sociologico seguito da Delvino in tutta la sua carriera.

Ecco poi l’incarico di preside alla media "Manzoni" di Sannicandro, successivamente riecco Delvino a Bitonto: prima (1974/75) per dirigere la neo costituita scuola media "IV gruppo", poi (1976/77) per la presidenza alla "Sylos", dove sarà capo d’istituto fino al 1993, anno del suo collocamento a riposo.

Anni di novità, anni importanti. La scuola stava cambiando. Anche durante questa lunga esperienza, nel corso dei decenni, grande attenzione ai corsi pomeridiani dedicati ai lavoratori, studenti che poi partecipano anche a rappresentazioni teatrali. Di tali commedie Delvino è autore dei testi, musicati dal professor Emanuele Scivittaro, con la collaborazione del professor Emanuele Coletto.

Come preside è poi stato, per più di un decennio, componente del Consiglio scolastico provinciale di Bari tra gli anni 80 e 90.

Molto attivo culturalmente a Bitonto, Delvino era giornalista pubblicista, con esperienza di ambito soprattutto sportivo (ha collaborato con la Gazzetta del Mezzogiorno ma anche con il Corriere dello Sport). Nel corso degli anni 70 è stato tra i responsabili della Scuola Comunale di Disegno, diretta dal professor Antonio Amendolagine, con sede nel centro storico, una realtà importante a livello culturale e pedagogico.

Di interesse il suo impegno nella politica e nello sport. È stato fondatore, nel 1976, della Volley ball Bitonto, associazione sportiva di pallavolo. Degli stessi anni è la fondazione dello Sporting club Bitonto, prima squadra di basket in città.

Dal punto di vista politico milita nella Democrazia Cristiana, ricoprendo il ruolo prima di consigliere comunale e poi di assessore alla Pubblica istruzione in diverse amministrazioni. Negli anni 90 si attiva per la fondazione di una sede bitontina della Croce Rossa Italiana e ospita alla scuola Sylos numerose conferenze sulla donazione degli organi con il noto professor Francesco Selvaggi.

Nicola Delvino, poligrafo di valore, ha scritto opere di storia, poesia, teatro, narrativa. Con Antonio Castellano ha curato l'opera di Giuseppe Pastoressa “Brevi cenni biografici sugli illustri bitontini”, integrandola e arricchendola con riferimenti fino ai primi del 2000 (opera edita da Editrice "da Bitonto", 1999). Numerose le sue poesie, per le quali ha ottenuto anche riconoscimenti prestigiosi come il premio “Città di Napoli” negli anni 90.

Appassionato di teatro, è stato fondatore, sin dall'immediato secondo dopoguerra, di una compagnia filodrammatica. Portano la sua firma alcune opere teatrali, scritte spesso in collaborazione con il citato Emanuele Scivittaro, musicista e suo grande amico. Tra questi lavori: “Una storia paesana”, opera in vernacolo che rievoca momenti passati di storia ed antropologica civica; “Santa Luisa di Marillac”, testo che ricorda la fondatrice dell'ordine monastico presente nell'Istituto Sacro Cuore di Bitonto; “… ed il mondo sarà migliore”, azione scenica in due atti, scritta e rappresentata nel 1979, in occasione dell'anno internazionale del fanciullo; “San Francesco d'Assisi”, lavoro dedicato al Poverello.

Eccoci poi alla produzione di narrativa. Si tratta di volumi rivolti essenzialmente agli alunni della scuola media, ma anche al rapporto tra la stessa scuola e la famiglia, in epoche di grandi trasformazioni e sconvolgimenti.

È in questo clima sociologico in evoluzione che Delvino propone le sue storie. Il ricambio generazionale, i costumi pure flessibili e cangianti, le vecchie e riconosciute agenzie educative che ormai sembrano cedere il passo, il dialogo difficile tra giovani (figli) ed adulti (genitori e non solo). Queste ed altre le tematiche ricorrenti nei volumi, pubblicazioni che acquisiscono anche una notevole diffusione, grazie anche a canali editoriali di valore.

Il primo volume, datato al 1982, è infatti pubblicato per i tipi della nota casa editrice Mursia, elemento che dice anche il prestigio raggiunto dai lavori di Delvino la cui qualità è unanimemente accolta. Il volume appare nella collana “I tascabili per la scuola”. In essa sono presentate opere di narrativa (spesso adottate nelle classi), divise in due sezioni. Nella prima il testo (diversi racconti, come nel caso del libro di Delvino, oppure un romanzo), nella seconda l’appendice “Come leggere”, utilissimo strumento didattico che –si legge sulla quarta di copertina del libro- “offre suggerimenti sul modo migliore di leggere un libro a scuola, individua varie chiavi o piste di lettura (fra cui quella sociale), dà indicazioni teoriche per un’utilizzazione attiva del libro (ricerche, inchieste, interviste, lavoro di gruppo, animazione, drammatizzazione), presentando anche una scelta bibliografica”. Questa seconda sezione para testuale non poteva che essere a cura diretta di Delvino, con pagine che dicono di lui esattamente come nell’apparato più strutturalmente narrativo diegetico.

Delvino usa parole chiare ed ispirate sul ruolo del docente: “Non si vuole qui delineare una figura d’insegnante ideale, quasi astratto e pertanto inesistente; lo scopo è solo quello di insistere sulla necessità di una qualificazione che non ammette, sul piano dell’etica professionale, un benché minimo accomodamento, un possibile atteggiamento di incoscienza e di irresponsabilità”.

Al centro delle diverse trame le storie di ragazzi adolescenti, vicende assai significative e però insieme anche cariche di fiducia e speranza proprio verso i cambiamenti in atto. I fatti sono raccontati lucidamente, senza fronzoli, nello stile cronachistico – seppur comunque ispirato – dell’autore.

Nel 1986, per la barese Ladisa, esce invece l’opera “Ciò che conta”, con prefazione del nuovo provveditore agli Studi, Giuseppe Brienza. Un romanzo stavolta, sempre destinato ai ragazzi delle scuole medie.

Ecco le parole dell’autore: “Ho cercato di evidenziare situazioni, di cui gli educatori oggi hanno certo esperienza in prima persona. Non ho preteso dare soluzioni a problemi pedagogico-didattici, semmai di suscitare qualche discussione, qualche ricerca intorno a questi stessi problemi”.

Il terzo libro del Delvino autore di narrativa per ragazzi è poi “Una storia di oggi", editrice Safra, 1996. In questa storia tre generazioni sono messe a confronto nell'affrontare un problema difficile della contemporaneità, ciascuna con una visione differente. La direzione è però la medesima: trovare una soluzione per l’uomo, da intendersi come il più possibile libero, malgrado ogni costrizione. “Nell'epoca delle continue innovazioni tecnologiche –si legge sulla quarta di copertina- questo libro affronta il tema di un valore sociale, quello della famiglia, che appare pur sempre in crisi. La famiglia, nonostante certe situazioni che sta attraversando, resta un bene insostituibile che non si può perdere”. Ogni capitoletto riporta il consiglio dell’autore alle classi: “Meditare-scrivere” è la formula scelta.

Opera, sì è scritto, del 1996. Già tre anni prima Nicola Delvino aveva lasciato la scuola, collocandosi a riposo: evidentemente, però, non si esauriva di certo la positiva spinta che gli proveniva dal suo vivo impeto personale e professionale. “Meditare” e “scrivere”, già: mai proposito di vita, di fede (laica anche, nell’uomo), di lavoro fu più mirabilmente riassunto.

Nel suo scritto di presentazione a “Una storia di oggi”, a proposito, ancora una volta, della crisi della lettura, Delvino scrisse che “malgrado tutto, il libro non ha il destino di una morte annunciata. Il libro rimane indistruttibile nel processo di formazione umana, con il vantaggio, rispetto ad altri mezzi comunicativi, che esso è lasciato alla libertà, alla cultura e alle esigenze spirituali di chi ne fa uso. (…) Per questi motivi la scuola media rivendica alla narrativa un valore primario nel suo lavoro pedagogico e didattico per i giovani adolescenti”. Ecco il ruolo, il senso di un’attività letteraria sposata all’impegno pedagogico, scolastico, professionale.

Il senso di una coerenza d’impegno da parte dello scrittore, dell’educatore, del preside Nicola Delvino.