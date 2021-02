Mangini: "Velato pregiudizio sulla cultura. Serve re-investimento collettivo"

Dalla polemica sul finanziamento pubblico dell'iniziativa Take Your Time è scaturito un dibattito sul valore della cultura e sulle sue forme di produzione, animato su BitontoLive dai contributi di idee di Chiara Cannito e Francesco Brandi. A questi si aggiunge una riflessione più ampia e al tempo stesso più "local" dell'assessore comunale alle Politiche culturali e turistiche, Rino Mangini, che pubblichiamo.

La presentazione del progetto “Take your Time”, la conseguente diatriba social sul presunto spreco di denaro pubblico per la cultura, e le riflessioni di Chiara Cannito e di Francesco Brandi pubblicate sulle pagine del Bitontolive, mi danno l’opportunità di offrire un mio contributo sul tema.

Premetto che non conosco la diatriba (se non per sentito dire), quindi non voglio e non posso entrare nel merito del caso specifico, ma è evidente – almeno dal mio punto di vista privilegiato – che la matrice di ogni polemica sul “costo” e sulle “spese” della cultura è sempre la stessa, sia che si tratti di progetti avanguardisti, sia che si tratti di teatro, sia che si tratti di festival…

Una matrice diffusa a livello nazionale, direi. È indiscutibile, infatti, che nel nostro Paese, e quindi anche nella nostra città, c’è un velato pregiudizio “culturale” sulla cultura, soprattutto quando essa è finanziata con soldi pubblici. La matrice di ogni polemica risiede proprio in questo pregiudizio.

Da oltre trent’anni ci ripetiamo che il settore culturale potrebbe reggere l’economia della nostra Italia; da quando De Michelis nel 1986 coniò la locuzione “giacimenti culturali”, e Paolucci nel 1996 quella di cultura come “petrolio d’Italia”. Eppure questi giacimenti e questo petrolio vengono visti sempre con sospetto, e quasi sempre snobbati. La prova lampante è che nei bilanci degli enti pubblici le prime voci di spesa ad essere tagliate, specie in tempo di vacche magre, sono quelle per la cultura. Accade sempre. E se accade sempre, vuol dire che la cultura non è ritenuta né giacimento né petrolio. Non è, quindi, trattata alla stregua di una risorsa per il nostro Paese.

Fortunatamente non tutti la pensano così.

Scendendo nel microcosmo della nostra città, vi è sempre stata da parte di alcuni, troppo pochi purtroppo, una grande attenzione al tema della spesa pubblica in cultura ed un tenace impegno nella sua difesa; non senza difficoltà, però.

Perché quel pregiudizio c’è sempre stato. Ed è presente in ogni strato sociale della popolazione. È presente tra i cittadini, è presente nella politica, è presente nell’apparato burocratico e amministrativo.

Chissà, forse perché questa città non ha mai vissuto di cultura, ma ha investito ogni sforzo produttivo in altri settori, in primis quello olivicolo e tessile. Qualunque sia il motivo scatenante, quel pregiudizio esiste e bisogna farci i conti.

Se si vuole davvero avviare una seria riflessione comunitaria sul tema “cultura” bisogna assolutamente studiare il contesto storico sociale di questa nostra città; al contrario, il rischio è di fare “voli pindarici” sulla cultura, senza considerare il substrato socioculturale, che è parte essenziale dello sviluppo culturale di un luogo, di un territorio.

Sulla cultura, infatti, non possono valere gli esempi di altre città o di altri territori. Non si possono paragonare sic et simpliciter luoghi e contesti diversi, provando ad imitare buone prassi, idee e progetti realizzati altrove; perché ogni luogo e ogni città hanno bisogno di politiche culturali proprie, adatte a quella città, a quella società, a quel contesto precisi. Solo un attimo dopo (un attimo che può durare mesi o anni a seconda della capacità ricettiva di una comunità), si deve provare e riprovare a favorire una crescita della città e dei suoi cittadini qualificando sempre più la proposta culturale, facendo avvicinare quanto più possibile la migliore offerta culturale alla nuova domanda di cultura, favorendo una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini.

E noi in questi nove anni abbiamo modellato le politiche culturali sulla città, partendo dal contesto socioculturale del 2012. Abbiamo fatto scelte precise, favorendo il protagonismo dell’associazionismo locale, rispetto ai grandi eventi acquistati da cataloghi di agenzie nazionali. Abbiamo dato vita ad un sistema che, seppur con le sue criticità, ha favorito un nuovo brand culturale per Bitonto, ormai riconosciuta come Città dei Festival. Abbiamo investito sulla ideazione e programmazione di format culturali ripetuti nel tempo, per rafforzare l’idea di continuità e ciclicità della programmazione e della produzione culturale: basti pensare a “Memento”, “Cortili Aperti”, “Notti di Musica”. Abbiamo privilegiato gli avvisi pubblici come strumento per la ricerca delle migliori proposte culturali che potessero avere un impatto positivo sulla qualità dell’offerta culturale, ma anche sull’inclusione sociale e sulla promozione turistica della città. Abbiamo sperimentato nuovi linguaggi artistici e promosso nuove produzioni, soprattutto nell’ambito del Traetta Opera Festival, creando una vasta raccolta di produzioni discografiche ed editoriali.

Abbiamo sintetizzato questo grande lavoro fondato sul rapporto dialogico tra pubblico e privato nel dossier per la candidatura alla Capitale Italiana della Cultura 2020, arrivando addirittura in finale e certificando, di fatto, un “modello Bitonto” sulle politiche culturali e turistiche.

Stiamo per compiere un’impresa storica con l’acquisto del ricchissimo Fondo librario della famiglia Devanna, per la creazione della più grande biblioteca pubblica di Storia dell’Arte del Meridione.

Senza dimenticare la quotidiana e coraggiosa opera di valorizzazione e promozione culturale di numerosi enti e soggetti pubblici e privati, tra i quali la Galleria Nazionale della Puglia, il Museo Archeologico con le attività della sua Fondazione, il Centro Ricerche, le Officine Culturali, il FabLab, le cooperative turistiche, le bande musicali, le associazioni e le agenzie che fanno cultura sul territorio.

Eppure, nonostante la bontà di quanto esistente e di quanto proposto (non si arriva in finale ad un concorso nazionale del MIBACT per caso), l’impatto devastante dal punto di vista positivo sulla riappropriazione degli spazi culturali e socioculturali, i numeri straordinari sul turismo (con il +680% di presenze in sette anni) e l’avvio di un nuovo protagonismo imprenditoriale giovanile, specie nel settore enogastronomico, per anni (e ancor più oggi) quello che noi chiamiamo da sempre investimento culturale è stato (e lo è ancora) da molti etichettato come “uazz bann e zinanà”, “spesa superflua”, “sperpero di denaro pubblico”.

Sono convinto che le idee della cultura non meritino un giudizio rozzo sulla base delle risorse, ma piuttosto sul loro valore e sulle premesse che l'hanno generata. Il problema delle idee della cultura è che sono quasi sempre slegate le une dalle altre, se non sono inserite in una visione più ampia che le trasformi in un processo collettivo, in un'occasione sociale, in un'idea per un'idea migliore. La mancanza di questo sistema di relazione fra le proposte culturali e creative le rende come i bersagli del tiro a segno al luna park: un confronto uno a uno e non un confronto con una comunità, un sistema di segni e valori, e con un mercato.

Ebbene, le politiche culturali della nostra città devono essere lette alla luce della relazione che ogni progetto ha con l’altro, che ogni protagonista della vita culturale ha con gli altri, che ogni luogo ha con gli altri, che ogni cittadino ha con gli altri. Abbiamo sempre avuto chiara l’idea di un sistema socioculturale, in cui ogni suo componente è essenziale alla tenuta dell’intero sistema. Un sistema imperfetto e perfettibile (il Piano Strategico della Cultura e del Turismo in fase di avvio potrà rafforzarlo) che ha bisogno di essere tutelato da tutti.

Purtroppo le etichette di cui ho scritto sopra accompagnano non solo le scelte di chi governa la città, ma anche le proposte di chi fa cultura, e di chi – coraggiosamente – prova a vivere di cultura. Etichette che, purtroppo, vengono coniate in primis dalla politica, mai compatta e mai “seria” quando si parla di cultura e di investimenti nel settore; settore vittima innocente del cosiddetto “gioco delle parti”.

Un settore che sta pagando più di ogni altro le misure anti pandemiche messe in campo dal Governo. Un settore che farà fatica a rialzarsi, nonostante i ricchi “giacimenti”, proprio perché vittima di un pregiudizio storico.

E cosa farà il pubblico per questo settore?

Noi re-investiremo!

Penso sia dovere dello Stato e di ogni altro ente pubblico sostenere la cultura, perché essa è come un seme che viene gettato a beneficio della generazione futura. La pandemia ci sta facendo avvertire l’assenza della cultura e di tutto ciò che essa dona: oggi siamo più aridi, più egoisti, più apatici, più vulnerabili.

Ma per far sì che una città e il suo territorio inizino a vivere di cultura, c’è bisogno di un re-investimento collettivo. La sola mano pubblica non basta. Accende la scintilla, ma non basta. C’è bisogno di privati investitori di danaro, di artisti investitori di idee, di imprenditori investitori di tempo e risorse, di cittadini investitori di entusiasmo, di politici investitori di fiducia.

C’è bisogno di ridare dignità e valore alla cultura, anche il suo valore economico, perché nessuno si sognerebbe di andare a comprare del pane senza pagare, come invece molti sperano di fare “consumando” gratuitamente un concerto, una serata a teatro, una passeggiata turistica guidata.

Ecco, quando avremo tutti investito qualcosa, allora la città potrà respirare la cultura e vivere di cultura, e tutti potranno godere dei suoi frutti.