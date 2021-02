“Scrittori digitali”, premio letterario online di poesia e narrativa

La casa editrice AnyName ha ideato e organizzato la prima edizione del premio letterario internazionale di poesia e narrativa “Scrittori digitali”. Un’opportunità per far conoscere la propria produzione letteraria ad un costo di partecipazione simbolico (1 euro per ogni poesia o racconto). Visto il gran numero di adesioni, la casa editrice ha deciso di prorogare la scadenza del concorso al 28 febbraio prossimo.

”Scrittori digitali” è il primo contest di scrittura svolto interamente online, con i mezzi che la Rete offre. Si articola in due sezioni, entrambe a tema libero: narrativa (racconti che non superino le 5 facciate formato A4), da consegnare in formato pdf; poesia (lunghezza libera) da consegnare in formato pdf.

Il vincitore di ogni sezione si aggiudicherà la possibilità di pubblicare gratuitamente una sua opera inedita in formato ebook. Gli elaborati giunti in finale entreranno a far parte di un’antologia in formato ebook.

Possono partecipare autori italiani e stranieri di tutte le fasce d’età, con elaborati in lingua italiana. Tutti gli elaborati devono essere inviati all’indirizzo email anyname.edizioni@gmail.com. Ogni autore può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sezioni (narrativa/poesia). Tutti i partecipanti riceveranno a mezzo e-mail le informazioni sull’esito del contest.

I premi

A tutti i partecipanti verranno inviati, tramite email, i diplomi digitali di partecipazione o di merito o di menzione.

Tutti i partecipanti che avranno ricevuto una “menzione” per la loro opera, la vedranno pubblicata nell’antologia del premio letterario in formato ebook, che potrà essere acquistata al costo di 3 euro sul sito anynameedizioni.com o su altre librerie online.

Al primo classificato verrà consegnata, in omaggio, l’antologia del premio in cui verranno pubblicate tutte le sue opere inviate. Avrà inoltre la possibilità di pubblicare, gratuitamente, in formato ebook una sua opera di narrativa o una raccolta di poesie inedite.

Al secondo classificato verrà consegnata, in omaggio, l’antologia del premio in cui verranno pubblicate tutte le sue opere inviate; inoltre avrà diritto allo sconto del 70% sul costo di pubblicazione in formato ebook di una sua opera di narrativa o di una raccolta di poesie inedite.

Al terzo classificato verrà consegnata, in omaggio, l’antologia del premio in cui verranno pubblicate tutte le sue opere inviate; inoltre avrà lo sconto del 50% sul costo di pubblicazione in formato ebook di una sua opera di narrativa o di una raccolta di poesie inedite.

Il regolamento del concorso e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito www.anynameedizioni.com al link https://www.anynameedizioni.com/epages/99330.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/99330/Categories/CONCORSI_LETTERARI/Scrittori_digitaliIl_concorso_letterario_online.