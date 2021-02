A Bitonto la più grande biblioteca pubblica di storia dell'arte del Meridione

Pochi giorni fa, in un intervento su BitontoLive, il vicesindaco Rino Mangini, a margine della polemica sul progetto Take Your Time, aveva offerto una riflessione più ampia sullo stato dell’asset culturale cittadino. In particolare, in qualità di assessore comunale alle Politiche culturali e turistiche, aveva sottolineato uno dei progetti più ambiziosi dell’amministrazione Abbaticchio: l’acquisto del ricchissimo fondo librario di proprietà della famiglia Devanna, che farà diventare la biblioteca comunale Eustachio Rogadeo la “più grande biblioteca pubblica di storia dell’arte del Meridione”.

«Tutto è iniziato nel 2017 durante una conversazione con il professor Girolamo Devanna, il quale mi aveva confessato di voler vendere – non donare – la sua personale biblioteca di storia dell’arte», spiega Mangini a BitontoLive. «Si trattava di 30mila volumi, collezionati in oltre cinquant'anni, di storia dell’arte, monografie, saggi, cataloghi di mostre nazionali ed internazionali, insomma un patrimonio ricchissimo che il professore non voleva donare alla città, come aveva fatto con le sue collezioni di dipinti e disegni, tuttora in parte esposti alla Galleria Nazionale della Puglia, sempre a Bitonto, ma vendere ad un privato. Allora io gli ho proposto, quasi per scherzo, di venderlo al Comune di Bitonto, e da lì è iniziata questa avventura», continua l'assessore.

E aggiunge: «Come per ogni compravendita, abbiamo stipulato il costo della collezione – che si attestava sui 300/350mila euro, e che era una cifra che il Comune non possedeva, pertanto abbiamo deciso di rivolgerci alla Regione, cercando di far rientrare il progetto nel bando Community Library e inserendolo anche nel dossier ufficiale di candidatura di Bitonto Capitale della Cultura 2020».

La Regione, con un accordo informale, si dichiarò disponibile a partecipare all’iniziativa, accollandosi metà della somma prevista per l’acquisto del fondo librario. Nel 2018 il Comune si adoperò quindi per proseguire con le operazioni per la compravendita, cercando esperti che potessero stimare con precisione il valore della collezione, che si attestava su somme superiori a quelle richieste dal professor Devanna. Tuttavia non si trovò una soluzione per coinvolgere la Regione e ovviamente, come spiegato da Mangini, il Comune da solo non poteva sostenere la spesa, né con cassa propria né mediante un mutuo.

«A luglio del 2020, in un consiglio comunale, dopo l’interesse mostrato anche da parte di testate nazionali come La Repubblica, l’intera assise si è dichiarata disponibile ad inserire la somma per l’acquisto del fondo librario nel bilancio comunale. La difficoltà era nel capire con quale formula si potesse stanziare la somma necessaria, data l’impossibilità di contrarre un mutuo, perché gli enti pubblici possono usufruire di questo strumento solo per investimenti, per realizzare opere strategiche, e non per acquisti concreti», ha raccontato ancora l’assessore.

L’obiettivo, dunque, è al momento cercare di far dichiarare il fondo librario del professor Devanna “bene culturale”, tramite certificazione apposita della Soprintendenza. La nozione di "bene culturale, in base all'art. 2, co. 2, attiene alle cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

«Un passo che a breve, ci auspichiamo, avremo modo vedere realizzato e che ci permetterà in primis di raccogliere tutti i volumi dalle varie abitazioni della famiglia Devanna – a Bitonto, Rimini e Pesaro – catalogarli, inventariarli, e collocarli al secondo piano della biblioteca comunale, al momento libero e disponibile», spiega Mangini.

«Per noi e per Bitonto si tratterebbe di un investimento culturale di valore eccezionale, che ci permetterebbe di creare un polo con la Galleria Nazionale, per attrarre ricercatori, studiosi, appassionati di storia dell’Arte. La nostra biblioteca, che già possiede 70mila volumi, diventerebbe la più grande biblioteca di storia dell’arte del Meridione, da Roma in giù», continua il vicesindaco. E conclude: «In realtà per tutti noi non è solo un investimento per il futuro della città e per l’immagine che Bitonto vorrà dare di sé a tutti, come polo culturale e di prestigio – dato che nell’ultimo secolo nessun Comune è riuscito in un’impresa del genere ovvero acquistare un intero fondo librario -, ma è anche il giusto riconoscimento che vogliamo dare alla famiglia Devanna per ringraziarla dell’apporto culturale che hanno dato alla città, arricchendola di arte e bellezza con le loro collezioni di arte e di storia. È grazie a loro che stiamo proseguendo in questo progetto di educazione al bello, per noi e per le generazioni future».